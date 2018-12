30 Kantong Parkir Disiapkan di Sudirman-Thamrin

Jakarta: Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan 30 kantong parkir selama perayaan malam Tahun Baru 2018. Kantong parkir tersebar di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin.



Warga bisa memanfaatkan kantong parkir di Plaza Indonesia, Wisma Antara, Djakarta Theatre, Gedung Jaya, Wisma Nusantara INT, dan Hotel Nikko. Warga juga bisa memarkirkan kendaraan di Gedung Prince Center, Kompleks Gedung MidPlaza, Plaza Permata, Wisma Nugraha Santana, dan Plaza BII.

"Kantong parkir lainnya yakni Menara Thamrin, Gedung Arthaloka, Gedung BNI 46, Menara BDN, Gedung Menara Multimedia, dan Gedung Wisma 46," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko di Jakarta, Senin, 31 Desember 2018.



Baca: 16 Ruas Jalan di DKI Ditutup saat Malam Tahun Baru



Kendaraan juga bisa diparkir di The City Tower, Grand Indonesia, UOB Plaza, Gedung The Landmark, Graha Mandiri/Mandiri Syariah, Menara BCA, serta Gajah Mada Plaza. Duta Merline Plaza, Stasiun Gambir, Gedung Sarinah, Masjid Istiqlal, dan Gedung Lembaga Ketahanan Nasional juga bisa digunakan.



"Masyarakat juga bisa menggunakan Perpustakaan Nasional dan Kementerian Perdagangan untuk memarkirkan mobil atau motornya," ucap Sigit.



Ia menyampaikan 30 kantong parkir dapat menampung 25.647 mobil dan 14.983 motor. Sigit berharap masyarakat dapat memanfaatkan kantong-kantong parkir yang sudah disediakan.



Baca: Air Mancur Monas 2 Kali Beratraksi di Tahun Baru



Sebanyak 16 ruas jalan bakal ditutup mulai pukul 17.00 WIB, Senin, 31 Desember 2018 hingga pukul 01.00 WIB, Selasa, 1 Januari 2019. Ruas jalan yang akan ditutup ialah Jalan Majapahit sisi Timur atau simpang Harmoni, Jalan Museum, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Kebon Sirih atau simpang Jembatan Serong hingga Simpang Jalan Agus Salim, dan Jalan Wahid Hasyim atau simpang Jalan Mas Mansyur hingga simpang Jalan Agus Salim.



Lalu Jalan Kebon Kacang, Jalan Teluk Betung, Jalan Medan Merdeka Barat di sisi barat dan timur, serta Jalan Medan Merdeka Selatan di sisi utara dan selatan. Jalan lain yang akan ditutup ialah Jalan Jenderal Sudirman di sisi selatan hingga utara, Jalan Tanjung Karang, Jalan Imam Bonjol atau Jalan Pamekasan hingga Bundaran HI, dan Jalan Sunda.



Kemudian Jalan Medan Merdeka Selatan dari depan Wisma Antara hingga Gedung Kedutaan Besar Amerika, Jalan Medan Merdeka Utara tepatnya di depan Gedung Pertamina, dan Jalan Veteran III.



"Selama dilakukan penutupan, lokasi jalan tersebut harus steril dari lalu lintas kendaraan bermotor dan sepeda (kecuali petugas), serta delman dan gerobak pedagang kaki lima," ucap Sigit.









(OJE)