Jakarta Bakal Disuplai Telur Ayam dari Blitar

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta akan menerima suplai telur ayam dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dalam sebulan, peternak telur ayam di Blitar akan mengirim telur ayam ras ke DKI hingga 200 ton.



Kerja sama ini ditandai dengan menandatangani nota kesepahaman penyediaan kebutuhan pangan antara Pemkab Blitar dan Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kerja sama ini untuk memenuhi kebutuhan warga DKI akan telur ayam yang mencapai 289 ton per hari.

"Kita pastikan suplai ada terus, agar warga Jakarta bisa dapat kebutuhan dasar tanpa hambatan. Kita menugaskan BUMD untuk bekerjasama dengan semua pihak di dalam negeri yang memungkinkan adanya suplai," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 9 Juli 2018.



Kerja sama ini diharapkan bisa menjaga ketersediaan stok telur di Jakarta sehingga harga jualnya tetap stabil. Kerja sama lebih lanjut akan dieksekusi oleh PT Food Station Tjipinang Jaya dengan Koperasi Putera Blitar yang menaungi para peternak telur.



Peternak telur di Blitar biasanya menghasilkan 450 ton telur per hari. Sejauh ini peternak telur Blitar menyuplai 100 ribu pack atau sekitar 100 ton telur ke Jakarta per bulan.



"Ini potensi yang luar biasa. Tentunya kalau kita tidak pandai-pandai kerja sama dengan daerah lain, potensi ini tidak akan bisa membawa kemakmuran untuk rakyat," kata Bupati Blitar Rijanto.



Dalam waktu dekat, suplai telur dari peternak di Blitar akan ditingkatkan menjadi 200 ton per bulan atau dua kali lipat dari biasanya. Penambahan suplai akan mulai dilakukan pada bulan depan.



Tak hanya telur, Pemprov DKI Jakarta juga membuka kemungkinan untuk kerja sama di komoditas lain seperti daging ayam, susu, hingga daging sapi.





(DMR)