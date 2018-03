Anies Pertanyakan Urgensi Pembukaan Jalan Jatibaru

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kekeh menutup jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anies tetap pada sikapnya meski sejumlah sopir angkot di Tanah Abang menolak.



"Artinya, kalau misalnya harus dibuka itu karena urgensi apa gitu yang membedakan dibandingkan dengan bulan lalu? Kan enggak ada yang beda," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Februari 2018.

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu disomasi seorang sopir angkot M08 Tanah Abang-Kota Abdul Rosyid. Anies bahkan diancam bakal dibawa ke pengadilan bila Jalan Jatibaru tak dibuka.



Baca: Program OK Otrip Dianggap tak Masuk Akal



Angkot yang harus mengikuti program OK Otrip dianggap tak masuk akal. Sistem pembayaran sopir OK Otrip berdasarkan kilometer. Dalam sehari, sopir harus menempuh 190 kilometer.



Sopir angkot maksimal hanya bisa menempuh 100 kilometer. Artinya, sopir angkot tak akan pernah mendapat pemasukan maksimal.



Baca: Anies Disomasi Sopir Angkot Tanah Abang



Anies bergeming. "Ya kita lihat saja apakah ada solusi baru untuk sopir angkot, kita lihat nanti."



Ia tak ingin kebijakan Pemprov DKI sekadar 'buka tutup'. Penataan Jalan Jatibaru, tegas Anies, merupakan solusi menyeluruh untuk menata kawasan Tanah Abang.



"Jangan sampai sekadar buka, oh tutup. Kalau masalahnya Ok Otrip ya kita bicarakan solusi Ok Otrip, bukan penutupannya," ucap Anies.





(OJE)