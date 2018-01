Sandiaga Berniat Bentuk Medical Tourism

Jakarta: Wakil Gubernur DKI memiliki ide membangun medical tourism di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih, Jakarta Timur. Ide wisata medis ini muncul lantaran Jakarta Timur dikelilingi banyak fasilitas kesehatan.



"Jadi kami ingin ini menjadi medical hub, karena di Kecamatan Kramat Jati ada lebih dari 3.000 kamar," kata Sandi di RSUD Budhi Asih, Jakarta Timur, Jumat 5 Desember 2018.

Konsep medical tourism yang diusung Sandi ialah menghubungkan antara dunia usaha, fasilitas kesehatan, dan perumahan atau rumah singgah. Ia juga berniat memasukkan OK OCE ke medical tourism.



"Jadi kita harapkan medical tourism bangkit dan nanti usaha-usaha OK OCE juga ada di sini. Karna setiap ada rumah yang merawat ini banyak sekali dunia usaha yang tumbuh, baik dari makananya, rumah tinggal, dan rumah singgah," ungkapnya.



Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengaku sudah mendiskusikan ide tersebut dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI Koesmedi. "Kita pastikan medical tourism akan didukung OK OCE. Jadi, bisa menciptakan begitu banyak lapangan pekerjaan," jelasnya.



Sebelumnya, Sandi meresmikan Ruang NICU, PICU, Cathlab, dan Masjid di RSUD Budhi Asih. Sandi sempat melontarkan pujian ketika berkeliling melihat fasilitas NICU, PICU, dan Cathlab. Menurutnya, ruangan tersebut sangat ramah anak-anak.



"Sangat kids friendly, warnanya lucu. Semoga juga family friendly agar penyembuhan pasien bisa lebih cepat," pungkasnya.



Kendati begitu, Sandi meminta agar ruangan PICU, NICU ditambah. Sebab, jumlahnya tidak sesuai dengan rasio pasien.





