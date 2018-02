Sandiaga Yakin Pengusaha Baru akan Mengubah Jakarta

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yakin pengusaha baru dapat mengubah Jakarta menjadi lebih baik. Hal itu dikatakan Sandiaga saat meresmikan OK OCE Global Office Jakarta.



Sandiaga mengatakan OK OCE sebagai tempat bertemu dan menambah koneksi bisnis bagi para pengusaha. Ia meyakini bahwa akan lahir pengusaha-pengusaha baru pula yang akan mengubah wajah Jakarta.



“Saya berharap dari OK OCE Global Office ini kita akan lihat lahirnya paradigma baru, kawah candradimuka bagi lahirnya usaha-usaha start-up yang akan mengubah wajah Jakarta dan wajah Indonesia,” kata Sandi saat meresmikan OK OCE Global Office di Kinanti Building, Jalan Epicentrum Tengah, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2018.



OK OCE Global Office, kata dia, akan menjadi tempat memamerkan produk-produk yang dihasilkan pengusaha OK OCE. Serta, dapat digunakan sebagai pusat informasi dan pembelajaran bagi para pengusaha.



“Untuk show up ini tempatnya bagus. Gede seperti ini, bisa menjadi etalase. Produk-produk yang bagus, kita etalasekan di sini, kita presentasikan,” jelas Sandi.



Sandi berharap OK OCE Global Office dapat membantu pedagang kecil untuk memperbesar dan memajukan usaha mereka. Dengan energi tersebut, ia ingin OK OCE dapat membuka lapangan kerja bagi jutaan warga Jakarta.









