Djarot Tampung Keluhan Pengurus PO di Terminal Pulogebang

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meninjau kondisi terminal Pulogebang, Jakarta Timur. Kondisi terminal sepi pengunjung.



Djarot sengaja menengok terminal untuk persiapan Lebaran. Djarot ingin terminal Pulogebang ramai saat musim mudik nanti.

"Ada berapa PO (perusahaan otobus) di sini?" tanya Djarot kepada Kepala Sub Bagian Terminal Pulogebang M. Taufik di lokasi, Selasa 18 April 2017. Taufik menjawab ada 116 PO.Djarot juga menerima keluhan pengurus PO bernama Romeo Hutabarat. Romeo mengadu belum ada audiensi antara Pemprov DKI dengan pengurus PO untuk mengatasi masalah di terminal. "Ternyata di sini sepi, akibat terminal bayangan," ujar Romeo.Yang kedua, lanjut Romeo, banyak trayek 'jadian-jadian' alias muncul trayek baru yang dipakai travel. Buntutnya, penumpang lebih memilih naik travel dibanding bus.Djarot berjanji akan `membereskan` terminal bayangan. Akses penumpang ke terminal juga akan dibikin gampang. Dia tak mau terminal Pulogebang megah, tapi sistemnya tak terintegrasi."Dishub harus tegas. Kedua, sediakan feeder bus untuk penumpang," jelas Djarot.Dari Unit Pengelola Terminal Pulogebang kini sudah ada 11 trayek bus TransJakarta ke sana. Rute itu antara lain Pulogebang-Kampung Melayu, Pulogebang-Rawamangun, Pulogebang-Pinang Ranti, Pulogebang-Pasar Minggu, Pulogebang-Lebak Bulus, dan Pulogebang-Harapan Indah Bekasi.TransJakarta juga menyediakan tiga trayek bus yang menyambungkan terminal Pulogebang dengan tiga lokasi rumah susun, yakni Rusun Pulogebang, Rusun Rawa Bebek, dan Rusun Pinus Elok.Selain bus TransJakarta, ada juga angkutan lain seperti KWK dan Metromini. Angkutan itu dihadirkan untuk membantu calon penumpang untuk mengakses terminal.Angkot KWK yang beroperasi di dalam Terminal Pulogebang baru ada delapan trayek, yaitu KWK T22 jurusan Pulogebang-Pulogadung via Rawa Kuning, KWK T29 jurusan Pulogebang-Pulogadung via Ujung Krawang, KWK T32 jurusan Pulogebang-Pulogadung via Auri, dan KWK T25 jurusan Pulogebang-Rawamangun.Kemudian, ada KWK JU01 jurusan Pulogebang-Tanjung Priok via KBN Cakung, KWK JU03 jurusan Pulogebang-Tanjung Priok via Tipar Cakung, APB JT03 jurusan Pulogebang-Klender, dan Koasi 22A jurusan Pulogebang-Pondok Gede.(YDH)