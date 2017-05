Sandiaga Uno Agendakan Pertemuan dengan Djarot Bahas OK OCE

Metrotvnews.com Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Salahudin Uno mengatakan, akan mengadakan pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Pertemuan tersebut dikatakan Sandiaga terkait persoalan perogram One Kemacamatan One Center For (OK OCE) agar bisa masuk dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2017.



"Hari Senin atau Selasa saya akan coba Pak Djarot untuk menghadap beliau, coba bisa mensinergikan sisa dua sampai tiga bulan terakhir, di mana mungkin kami bisa langsung take off kalau beberapa program kami ini mendapat akomodasi dari anggaran perubahan tahun 2017," kata Sandi di Pademangan, Jakarta Utara, Minggu 14 Mei 2017

Sandiaga menilai beberapa program OK OCE bisa masuk dalam APBD Perubahan DKI Jakarta. Adapun anggaran yang direncanakan untuk diajukan tidak akan terlalu besar, karena belum termasuk soal pendanaan atau bantuan permodalan."Tidak ada sama sekali pemberian dana, pemberian dana itu justru dari institusi perbankan," ujar Sandi.Lebih lanjut Sandi mengatakan, telah menyiapkan sumber pendanaan dan bantuan permodalan bagi peserta OK OCE. Namun, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Tim Sinkronisasi Anies Baswedan dan Sandi, Sudirman Said, untuk menjelaskan secara lengkap pada Senin 15 Mei, besok.OK OCE merupakan program dari pasangan Anies-Sandi. Dimana program tersebut pendampingan dan dibuatkan satu pusat kewirausahaan di tiap kecamatan.(LDS)