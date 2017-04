Mediasi PT KAI-Warga Manggarai tak Membuahkan Hasil

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan warga di RW 12, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, belum menemukan titik tengah. Penggusuran oleh PT KAI yang seharusnya dilakukan hari ini belum terlaksana karena mediasi tak membuahkan hasil.



"Belum ada kesepakatan. Permohonan mereka sudah kami dengar dan keinginan mereka juga sudah kami sampaikan," kata perwakilan PT KAI Prasetyo usai berdialog dengan warga di Jalan Saharjo 1, Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu 25 April 2017.

Prasetyo belum bisa memastikan kapan penggusuran dieksekusi. Dia bakal lebih dulu melaporkan hasil mediasi kepada pengambil kebijakan."Saya belum tahu. Hasil ini akan saya laporkan ke pimpinan. Belum ada apa-apa, hanya saling menyampaikan pendapat masing-masing begitu saja," ujar Prasetyo.Ican, Anggota Tim 9, yang menjadi perwakilan warga mengatakan, belum ada kesepakatan apa pun dari hasil pertemuan tadi. Ican mengaku warga menawarkan terlebih dulu menempuh jalur hukum."Kita minta kalau memang ini tanah mereka, dari perwakilan hukum kita, ya sudah kita ke pengadilan. Tapi kan mereka tidak berani," tegas Ican.PT KAI dan warga rencananya mengadakan mediasi lanjutan. Sayangnya, belum diketahui kapan niatan itu terlaksana.Penertiban merupakan bagian pelaksanaan proyek kereta api double-double track Jakarta-Soetta. Ada 11 bangunan yang bakal ditertibkan dengan total lahan 1.050 meter persegi.Di lokasi, ada empat bangunan hunian dan satu bengkel yang masuk wilayah administrasi RT 1 RW 12. Sementara itu, ada enam bangunan di RT 2 RW 12 akan dirobohkan untuk pembangunan perlintasan kereta dengan konsep double-double track itu.PT KAI melakukan penertiban berdasarkan surat Direksi PT KAI nomor KEP.U/JB.312/IV/11/KA-2013 dan lembar sertifikat kepemilikan tanah SHP No 47 Tahun 88. Rarga yang terkena penggusuran bakal diberi ganti rugi Rp250 ribu per meter persegi untuk bangunan tembok, sementara bangunan tanah dihargai Rp200 ribu per meter persegi.(OJE)