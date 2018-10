Anies Gelar Sayembara Desain Logo Jak Lingko

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat sayembara pembuatan logo Jakarta Lingko. Jakarta Lingko merupakan nama pengganti One Karcis One Trip (OK OTrip).



"Kami mengundang teman-teman dari Asosiasi Desain Grafis Indonesia untuk membantu. Kami ingin membuka sayembara kepada masyarakat untuk merancang logo Jak Lingko," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Oktober 2018.

Desain Jak Lingko harus menggambarkan jejaring transportasi. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berharap desain tersebut didapat sebelum akhir Oktober 2018.



"Jadi akhir Oktober kita bisa umumkan. Kalau namanya kita luncurkan hari ini, tapi desainnya insyaallah bisa kita selesaikan," ucap dia.



Anies mau masyarakat berpartisipasi dalam program transportasi ini. Apa pun yang menjadi keputusan Pemprov DKI, terang dia, juga melibatkan masyarakat. Ia tak mau Jak Lingko hanya menjadi keputusan berdasarkan selera gubernur, aparatur sipil negara (ASN), dan pemegang otoritas.



Lingko diambil dari bahasa Indonesia yang berarti integrasi. Namun, kata 'Lingko' baru masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia akhir Oktober 2018.



"Mengapa menggunakan istilah Jak Lingko? kita ingin agar memiliki sebutan yang begitu mendengar namanya, langsung tecermin maknanya," kata Anies.



Mantan Rektor Universitas Paramadina itu menjelaskan Lingko seperti saluran air yang terintegrasi ke seluruh sawah di Nusa Tenggara Timur. Itu pula yang menjadi salah satu faktor pemilihan nama.



"Nanti kalau lihat gambarnya, persis seperti jejaring. Dan itulah nanti jejaring rute-rute transportasi di DKI Jakarta yang akan kita bangun," jelas dia.









(OJE)