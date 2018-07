Sandi Janji Umrahkan Pendaftar ke-40 Ribu OK OCE

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berjanji mengumrahkan pendaftar ke-40 ribu program One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE). Pasalnya, dia senang peserta OK OCE mencapai 40 ribu orang.



"Sudah tembus 40 ribu lapangan pekerjaan dan 40 ribu ini kita sudah berjanji akan kasih hadiah umrah" kata Sandi di Condet, Jakarta Timur, Rabu, 11 Juli 2018.

Sandi tak hanya menjanjikan hadiah umrah. Dia juga memberikan hadih jalan-jalan ke luar negeri bagi nomor-nomor pendaftar yang beruntung.



"Yang 40.001 dan 39.999 ke Bangkok dan pemenang ketiganya yang 39.998 dan 40.002-nya itu, kita kasih kesempatan untuk melihat UKM (usaha kecil menengah) sukses di dalam negeri di Yogya dan Bali," jelas dia.



Untuk menyukseskan program ini, ia mengaku sudah merangkul pihak-pihak terkait. Dengan insentif ini, dia berharap semakin banyak warga Jakarta yang tergerak mengikuti OK OCE.



"Itu harapan kita bahwa ini menggerakkan semangat teman-teman dan belum 9 bulan alhamdulillah sudah tembus. Jadi ini yang patut kita syukuri," pungkas Sandi.



Sementara itu, pemenang hadiah ini belum diungkap. Para pemenang pertama hingga ketiga segera diumumkan.





