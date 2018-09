KJP Plus Cair November 2018

Jakarta: Penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus masih harus bersabar. Pasalnya, dana bantuan pendidikan itu baru akan dicairkan November mendatang.



"Turun di bulan November untuk periode kedua pendataan dari periode Juli-Agustus-September. Untuk dana semester ganjil dari bulan Juli sampai Desember," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Nahdiana, saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 26 September 2018.

Nahdiana menyebut, dalam satu tahun dilakukan dua kali pencairan dana KJP. Pencairan dilakukan berdasarkan tahun pelajaran sekolah.



Namun, karena KJP plus ini baru pertama kali dilakukan di tahun 2018, akibatnya, banyak penyesuaian sistem verifikasi data. Waktu verifikasi data disebut memakan waktu lebih lama.



"Tahun ajaran baru kan baru dilakukan di bulan Juli, jadi start di bulan Juli sampai dengan September ini," tegas Nahdiana.



Nahdiana menambahkan, dana KJP Plus yang cair November nanti untuk dipergunakan selama bulan Juli- Desember 2018. Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana Rp3,9 triliun untuk KJP Plus. Sesuai rencana dana itu akan diberikan kepada 680.046 orang penerima lama dan 124.969 orang penerima baru.



Dikutip dari kjp.jakarta.go.id besaran perubahan dana sebagai berikut siswa SD mendapat dana KJP Plus Rp250 ribu per bulan, siswa SMP menerima dana KJP Plus sebesar Rp300 ribu, serta siswa SMA dan SMK mendapat masing-masing Rp420 ribu dan Rp450 ribu per bulan. Selain itu nantinya penerima KJP Plus juga bisa menarik uang tunai sebanyak Rp 100 ribu dari dana yang diterima.





(DMR)