Haisom, Makanan khas Imlek

Jakarta: Tahun Baru Imlek identik dengan bersantap bersama keluarga. Beberapa menu pun sengaja diolah di pergantian tahun baru Cina.



Seperti yang dilakukan Haryadi Tan. Pria asal Glodok, Jakarta Barat ini memiliki tradisi menyantap Haisom saat Imlek.



Dalam bahasa Indonesia, Haisom berarti teripang. Haryadi lebih senang menumis dan membuat sup teripang.



Pria berusia 47 tahun ini percaya memakan teripang dapat membawa keberuntungan dan rejeki. Terlebih, teripang mengandung banyak manfaat untuk kesehatan.



"Di kami selalu ada teripang. Bagus itu untuk menurunkan kolesterol," kata Haryadi kepada Medcom.id, Jakarta Barat, Jumat, 16 Februari 2018.





Haisom atau Tripang merupakan salah satu makanan khas Imlek yang disajikan saat perayaan Tahun Baru China. Foto: Antara/M Agung Rajasa.

Makanan lainnya yang wajib ada saat Imlek adalah kue keranjang. Kue berbahan tepung beras sering juga disebut dengan dodol Cina.



Pengurus Klenteng Petak Sembilan, Away mengatakan, kue keranjang memiliki makna luhur. Dalam bahasa Thionghoa, kue keranjang disebut Nian Gao.



"Kue keranjang selau ada saat Imlek. Selain untuk dimakan sendiri, biasanya untuk sajian para Dewa," ungkap Away.



Hal itu tampak dari sajian yang terdapat di atas meja-meja persembahan klenteng Petak Sembilan. Selain kue keranjang, ada juga manisan kering, kue lapis legit, jeruk, nanas, pisang, jeruk Bali, dan beberapa makanan lainnya.



"Makanan itu akan membawa hal baik untuk kami," ujar Away.









