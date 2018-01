Gaya Retro Stadion Aquatic Senayan

Seorang peloncat indah berlatih sebelum tes cabang akuatik Asian Games 2018 di Stadion Akuatik kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2017). Tes yang digelar Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PB PRSI) dengan mempertandingkan cabang renang, polo air, loncat indah dan renang indah. Dua ribuan atlet telah terdaftar untuk mengikuti ajang pada 5-15 Desember 2017 ini. Antara Foto/Wahyu Putro #asiangames #asiangames2018 #akuatiksenayan #loncatindah #pbprsi #renang

