Sandiaga Mewakili Anies Baswedan Seminggu di AS

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tengah berada di Amerika Serikat menghadiri undangan penataan kota. Ia mewakili Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sedianya melakukan kunjungan kerja, serta bertemu jajaran pemerintah Kota Boston dan New York pada 24-30 Juni 2018.



Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDH-KLN) DKI Jakarta, Muhamad Mawardi, mengatakan Sandi bakal bertemu sejumlah akademisi serta pimpinan lembaga donor. Beberapa kerja sama bakal dilakukan sebagai rencana pengembangan kota besar.

Agenda pertemuan juga bakal dilakukan dengan Tim Senseable City Lab Massachusetts Institute of Technology (MIT). Informasi dan gambaran konkret perkembangan teknologi smart city bakal disimak untuk mencegah dampak dari kemajuan konsep tersebut.



"Senseable City Lab MIT ini memiliki tim dari berbagai disipin ilmu dari arsitek, desainer, teknik, psikologi, biologi, dan sosial, yang telah melakukan penelitian solusi berbagi masalah perkotaan antara lain, Summer Day in Amtersdam, Clean Air Nairobi in Nairobi dan Friendly City in Singapore," ujar Mawardi melalui keterangan tertulis, Selasa, 26 Juni 2018.



Baca: Sandiaga: Penataan Kota Harus Serap Aspirasi Masyarakat



Kunjungan kerja itu juga bakal dimanfaatkan untuk menelurkan solusi permasalahan dalam penataan kota besar. Bidang transportasi umum terutama mengatasi kemacetan bakal menjadi fokus pembahasan.



"Terutama dalam pengembangan teknologi informasi lalu lintas melalui Intelligent Traffic System di DKI Jakarta ke depan dalam upaya mengurangi antrean panjang kendaraan di lampu lalu lintas," paparnya.



Dalam kesempatan itu, pertemuan antara Sandi dengan Konjen RI New York Abdul Kadir Jaelani juga bakal dilakukan. Apresiasi bakal diberikan usai memfasilitasi pelatihan kurasi peningkatan produk dan peluang pasar di AS bagi IKM/UKM DKI Jakarta oleh Kurator Jennifer Isaacton pada tahun 2017 dan 2018 serta partisipasi IKM/UKM DKI (melookmel) yang telah terseleksi pada 'New York Now Exhibition 2017'.



"Pada tahun mendatang, Pemprov DKI Jakarta berharap pelatihan kurasi dan partisipasi pada 'New York Now' dapat diteruskan dan ditingkatkan dalam rangka mendukung program OK OCE," tuturnya.



Selain pertemuan resmi dengan instansi pemerintah dan organisasi internasional, Sandi juga diagendakan melakukan kunjungan lapangan ke New York Smart City serta ruang terbuka hijau di Dumbo Settlement Area Revitalization, High Line dan Governors Islands.







(YDH)