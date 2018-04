Peserta OKE OCE Dikenakan Bunga 7%

Jakarta: Bank DKI sepakat bekerjasama dengan Pemprov di program OK OCE. Para peserta akan mendapat pinjaman modal dengan bunga 7 persen.



"Tanggal 23 April Bank DKI sudah setuju untuk memberikan P7 yaitu permodalan. Bank DKI (dengan bunga) 7 persen," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno di OK OCE Global Office di Epicentrum, Jakarta Selatan, Sabtu, 14 April 2018.



Ia menyebut para peserta yang mau mendapatkan pinjaman harus melewati tahapan yang ditentukan. Pertama yakni pendaftaran (P1), pelatihan (P2), pendampingan (P3), perizinan (P4), pemasaran (P5), pelaporan keuangan (P6) baru ke pemodalan (P7).



"Salah satunya (aplikasi) Zahir Simply akan otomatis mendapatkan kredit yang disebut sebagai Monas Pemula OK OCE," kata Sandiaga.



Dengan integrasi antara Bank DKI dan OK OCE, ia berharap ada peningkatan kredit hingga 10 persen. Sebab saat ini, pertumbuhan penanaman modal Bank DKI harus digenjot. "Kita harapkan ini menjadi tulang punggung kualitas kredit Bank DKI," imbuhnya



Sandiaga menjelaskan, mengenai pelopor aplikasi pelaporan keuangan Zahir Simply. Aplikator itu diharapkan bisa memberi manfaat pada program OK OCE, khususnya mengatur pelaporan keuangan berbasis digital.



"Dengan pelaporan keuangan Zahir Simply, kita harapkan usaha-usaha kecil khususnya usaha-usaha yang baru berkembang dalam grup OK OCE, bisa mengatur keuangannya melaporkan keuangannya dan memberikan keyakinan bahwa ini adalah P6," tandas Sandiaga.









(FZN)