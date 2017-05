Sandi Luncurkan OK OCE Academy

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno meluncurkan program OK OCE Academy. Program itu diyakini mampu mengurangi pengangguran dengan menciptakan lebih banyak wirausahawan di Ibu Kota.



Sandiaga mengaku, selama 18 bulan berkeliling Jakarta, dia menemukan banyak sekali permasalahan. Namun, persoalan yang paling utama adalah masalah lapangan kerja.

"Banyak sekarang yang mengganggur dan mencari kerja susah dan saya rasa salah satu cara yang bisa banyak menampung pekerja yaitu wirausaha. Kebijakan ini saya yakini mampu mengurangi pengangguran," papar dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu 17 Mei 2017.Menurut dia, tugas pemerintah provinsi adalah untuk mempermudah perizinan bagi DKI Jakarta. OK OCE Academy akan bekerja sama dengan berbagai organisasi, swasta dan Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia (Perjakbi) untuk memberikan pelatihan."Beruntung kita sekarang punya terobosan reformasi dan kita punya tantangan Jakarta harus lebih ramah terhadap wirausaha dan kita juga akan buat perizinan makin mudah bagi wirausaha," kata dia.Selain itu, ujar dia, program ini juga akan menyediakan tempat usaha. Dengan begitu, wirausahawan tidak perlu repot lagi karena bisnis bisa dilakukan bersama-sama dengan wirausahawan lain yang tergabung dalam OK OCE Academy.Sementara itu, Co Founder OK OCE Academy, Anggawira, menyatakan siap membantu menyukseskan program Anies-Sandi untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Jakarta. "Kami hadir menyediakan wadah kreatif yang bisa dimanfaatkan untuk memacu peningkatan bisnis startup dan UKM," papar Anggawira.(OGI)