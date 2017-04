Pengawasan Bahan Kimia di Jakarta Semrawut

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengawasan bahan kimia di DKI Jakarta semrawut. Bahan kimia dengan tingkat racun berbahaya masih bisa bebas diperjualbelikan.



Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Irwandi mengakui, semrawutnya pengawasan lantaran belum ada peraturan daerah (perda) atau peraturan gubernur yang mengatur bahan kimia mulai dari produksi hingga pembuangan limbah kimia.

Bahan kimia di tingkat pengecer, kata dia, hanya berbekal surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya (SIUP B2) yang diatur berdasarkan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 4/M-DAG-PER/2/2006 tentang distribusi dan pengawasan 54 bahan berbahaya."Sebenarnya tingkat pengecer juga tidak boleh sembarangan, mesti ada tenaga ahlinya, mesti ada izin SIUP B2," kata Iswandi kepada Metrotvnews.com, Kamis 13 April 2017.Pengawasan dalam aturan tersebut kemudian berujung tumpang tindih lantaran penerbitan SIUP B2 kini oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta. Irwandi belum mengetahui data seluruh SIUP B2 DKI Jakarta yang telah terbit untuk pengawasan seluruh toko bahan kimia."Sekarang kan PTSP, kemarin sempet kehilangan kontrol, kami belum tahu berapa (SIUP B2) yang sudah terbit," ujarnya.Irwandi mengatakan, SIUP B2 wajib dimiliki toko-toko yang menjual bahan kimia berbahaya. Hal tersebut untuk meminimalisasi penyalahgunaan bahan kimia."Kita belum punya data peredaran bahan kimia. Karena pelayan SIUP B2 di PTSP, sedangkan kebijakan teknisnya ada di Dinas Perdagangan (DKI Jakarta)," ujarnya.Penyalahgunaan bahan kimia meneror penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Wajah Novel disiram air keras jenis H2SO4 atau senyawa kimia asam sulfat oleh orang tak dikenal ketika ia pulang usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku disinyalir dua orang dan mengendarai sepeda motor.Teror itu diduga kuat berkaitan kasus korupsi anggaran KTP elektronik yang diusut Novel. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencari aktor di balik aksi ini.(TRK)