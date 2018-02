Sandi Fokus Tangani Masalah Perizinan Usaha

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno fokus utama dalam menuntaskan kendala perizinan bagi pengusaha kecil dan menengah. Mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan perizinan mendirikan idustri rumahan.



“Rencananya hari ini kita akan bahas finalisasinya. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan sebagai salah satu terobosan masalah perizinan yang mengacu pada beberapa kaidah,” ujar Sandi, di Jakarta, Senin, 12 Februari 2018.

Menurut dia, perizinan ini meliputi masalah luas lahan usaha dalam rumah, jumlah karyawan, limbah, gangguan kepada lingkungan, dan lalu lintas. Dia ingin kaidah perizinan lebih cair dalam penerapannya.



“Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Kemungkinan kita bisakan memiliki keleluasaan untuk menerbitkan izin bagi pengusaha,” ucap Sandi



Dia menuturkan salah satu pilar dari One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE) adalah garasi inovasi. Pemerintah harus memberikan kemudahan bagi setiap pengusaha pemula, pengusaha kecil, usaha mikro yang memulai usahanya di rumah sendiri.



“Kita lihat sebagai contoh yang showcase sama seperti yang terjadi di Silicon Valley di mana yang Microsoft, Apple, dimulai di garasi, juga Google. Ini yang kita ingin juga ada kesempatan khususnya warga Jakarta untuk memulai usahanya di rumah sendiri,” ungkap Sandi.







(OGI)