Masalah Lahan Paksa MRT Ubah Rute

Jakarta: ‎Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengungkapkan keluh kesahnya sepanjang pembangunan fase I dan II. Menurut dia, hal yang banyak menjadi kendala saat pembangunan adalah persoalan lahan.



"Karena ketika kita mulai pekerjaan ini, lahan itu belum semua bisa kita siapkan. Kemudian coba kita selesaikan. Itu yang terjadi saat fase I. Pembangunan jalur ke Kampung Bandan juga terkendala lahan yang tidak bisa kita eksekusi, makanya pembangunan mengarah ke Jakarta Kota," kata William ‎saat wawancara khusus bersama Medcom.id‎, Jumat, 11 Januari 2018.

Namun, William memastikan perusahaan tetap bekerja keras walaupun terkendala lahan sehingga semua pekerjaan bisa terlaksanakan. "Makanya sekarang kita dipastikan secara on time, on quality, and on budget. Kita monitor juga kemajuan pekerjaannya," jelas dia.



Pembangunan jalur ke Kampung Bandan, lanjut dia, memang terus menjadi polemik saat. Untuk itu, daripada MRT Jakarta fase II tidak terbangun, ‎rute dialihkan ke Jakarta Kota.



"Agar tidak tertahan, maka kita lakukan dulu pekerjaan dari Bundaran HI ke Stasiun Jakarta Kota. Sambil proses menyiapkan dan menentukan depo itu akan di mana. Itu yang sedang dipersiapkan," kata dia.



Terkait pemilihan depo, dia menegaskan masih akan ada studi yang dijalani setelah area Kampung Bandan belum diakuisisi dengan baik. Daerah Stadion BMW diarahkan untuk menjadi depo, tetapi harus dikaji terlebih dahulu.



Baca: Depo MRT Tak Bisa Dibangun di Kawasan Stadion BMW



‎"Depo selain di Kampung Bandan ada di titik Ancol, Stadion BMW juga menjadi tujuan. Tapi, akan kita studikan. Di Stadion BMW pemerintah akan membangun lapangan untuk Persija, sehingga kalau memang terbangun interkoneksi stasiun, itu akan semakin bagus," jelas dia.



Dia menambahkan ‎syarat dan aturan membangun depo yang baik adalah persediaan tanah yang bagus serta aksesnya yang terkoneksi dengan lokasi lain. "Itu yang akan kita lihat secara visible maupun teknisnya dalam membangun depo," kata dia.









(OGI)