Anies: Industri Sumbang Polusi di Jakarta

Jakarta: Polusi di DKI Jakarta disebut tak hanya disebabkan kendaraan bermotor. Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyebut sektor industri juga menjadi dalang pencemaran udara di Ibu Kota.



Karenanya, ia meminta pelaku industri memperhatikan emisi dari pabriknya. Anies menyebut harus ada proses dan waktu operasional yang diatur dari sektor tersebut.

"Barangkali prosesnya ya diatur, timingnya dan lain-lain. Nanti biar saya minta Dinas Lingkungan Hidup komunikasi dengan industri, bagaimana caranya mereka ada pengelolaan emisi sehingga tidak seperti sekarang," kata Anies di Balai Kota, Kamis malam, 26 Juli 2018.



Menurut dia, arahan pengaturan emisi berlaku bagi semua sektor industri. Tak terkecuali bagi usaha kecil menengah di dalam rumah. Di Jakarta, banyaknya industri rumahan seperti konveksi atau penghasil tahu dan tempe yang menghasilkan banyak emisi.



"Selain industri yang estate (besar) juga yang rumahan, yang kegiatan-kegiatan itu punya efek juga selain kendaraan bermotor utamanya roda empat," katanya.



Lebih lanjut Anies berharap hal ini mendapat atensi dari semua pelaku industri, baik kecil, menengah maupun besar. Sebab mereka sebagai pelaku, sudah pasti memberi pengaruh pada volume emisi atau gas buangan.



Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta membantah penilaian Greenpeace atas buruknya kualitas udara di Ibu Kota. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengklaim kategorisasi kualitas udara Jakarta dalam level baik.



"Kategori baik artinya tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek buruk bagi kesehatan manusia ataupun hewan dan tidak memengaruhi tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika," katanya menjawab pertanyaan Medcom.id, Kamis, 26 Juli 2018.



Klaim ini, kata dia, berdasarkan pantauan dari lima Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) Ambien Otomatis yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Alat -alat itu terletak di Bundaran HI (DKI 1), Kelapa Gading (DKI 2), Jagakarsa (DKI 3), Lubang Buaya (DKI 4) dan Kebun Jeruk (DKI 5).



Seperti diketahui, Greenpeace sebelumnya merilis hasil pantauan kualitas udara Jakarta dua hari terakhir. Dalam Air Quality Index (AQI) standar Amerika, Jakarta menduduki peringkat pertama dengan poin 186. Di peringkat kedua ada Kota Santiago di Chile dengan US AQI 171, disusul Dubai di UEA dengan US AQI 155.





