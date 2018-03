Banyak Onak di Stasiun Duri

Jakarta: Furqon, 32, tergesa-gesa menuju eskalator di peron 1 begitu turun di Stasiun Duri, Jakarta, Rabu, 28 Maret 2018. Tujuannya adalah memburu kereta relasi Duri-Tangerang yang berada di peron 5. Jarak dari peron 1 ke peron 5 sekitar 100 meter.



Waktu menunjukkan pukul 10.11 WIB. Furqon hanya punya waktu empat menit agar tidak tertinggal kereta menuju Tangerang yang dijadwalkan berangkat pukul 10.15 WIB.



"Kalau gak lari mana mungkin bisa mengejar kereta yang menuju Tangerang," kata Furqon, saat ditemui Medcom.id.



Nasib Furqon lebih beruntung dari ribuan penumpang lain yang turun di Stasiun Duri. Apalagi bagi para penumpang tiba di pagi hari antara pukul 07.00 hingga 08.00 WIB. Antrean untuk bisa menembus eskalator bisa mencapai 20 menit saking padatnya penumpang.



Sejak kemarin, warganet mengeluhkan susahnya mengakses antarperon di stasiun yang menjadi tempat transit Kereta Bandara itu. Putri, di akun Twitter @Iputrii1 mengaku kewalahan untuk bisa melewati eskalator untuk berpindah peron.



“Makin horor tiap pergi dan pulang kerja. Harus was-was karena keadaan dari perpindahan peron belum kondusif. Tadi eskalator (yang) naik tiba-tiba turun. Astaga serem banget. Hunger Games to be true ya gak sih berjuang untuk pulang,” kata dia sambil membagikan video kekacauan di sana.





Stasiun duri makin horor tiap pergi dan pulang kerja harus was was karna keadaan dari perpindahan peron belum kondusif juga, tadi eskalator naik tiba" turun astaga serem bgt.Hunger Games to be true ya ga sih berjuang untuk pulang ???? @CommuterLine pic.twitter.com/7AuZEUirAT