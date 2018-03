Pemprov DKI Cairkan Rp54 Miliar untuk PD Dharma Jaya

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memberikan dana pertama Public Service Obligation (PSO) untuk PD Dharma Jaya. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi menyebut dana PSO sebanyak Rp41 miliar sudah cair.



"Sudah cair kemarin (Kamis)," kata Michael di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Maret 2018.



Dana PSO yang diberikan untuk membayar subsidi daging bulan Januari sebesar Rp 17 miliar, dan Februari sebesar Rp 14 miliar. Selain dana PSO, Michael juga telah mencairkan dana reimburse sebesar Rp13 miliar.



"Rp13 miliar untuk pembayaran subsidi daging bulan Desember. Desember itu dibayarnya Januari tahun 2018. Yang Rp41 miliar itu untuk uang muka pengadaan tahun 2019," ujarnya.



Baca: Anies Minta Dirut PD Dharma Jaya Bersikap Profesional

Sebelumnya, Direktur PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengajukan pengunduran diri. Sebab, BUMD DKI itu dipaksa memenuhi menjaga pasokan daging ayam hingga berutang Rp80 miliar.



Marina mengatakan, pengajuang pengunduruan diri sudah dia layangkan sejak 6 Maret 2018 kepada Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno. Marina tidak sanggup mengemban tugas tanpa dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation).



Pengunduran dirinya juga dipicu pola kerja sama antara PD Dharma Jaya dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait memburuk dibanding di era gubernur sebelumnya (Basuki Tjahaja Purnama).



"No, no, no. Kerja sama dengan SKPD tuh beda seperti gubernur yang lama," ujarnya.





(FZN)