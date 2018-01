Sandi Ingin Pasukan Oranye jadi Pengusaha

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendorong petugas Penanganan Prasaran dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye untuk menjadi wirausaha melalui program One Kecamatan One Centre of Enterpreneurship (OK OCE). Sehingga, standar hidup pasukan oranye menjadi lebih baik.



“Saya titipkan pesan dan kuncinya adalah bagaimana mereka (PPSU) juga naik kelas. Untuk menciptakan lapangan kerja karena mereka akan menjadi feeder dari pengusaha-pengusaha green entrepreneur. Jadi wirausaha-wirausaha berbasis lingkungan,” ujar Sandi kepada awak media usai menghadiri apel bersama jajaran pasukan PPSU di halaman kantor camat Cipayung, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2018.

Menurut Sandi, pasukan oranye bisa menjadi wirausaha yang ramah lingkungan atau eco-enterpreneur dengan bergelut di bidang pengelolaan sampah. “Salah satunya yang kita dorong di OK OCE adalah pengolahan sampah juga, bisa mendaur ulang plastik dan sebagainya,” ucap Sandi.



Sandi menilai akan banyak terciptanya lapangan kerja dengan cakupan yang luas bila pasukan oranye menjadi wirausaha yang ramah lingkungan. Ia berharap ke depannya banyak pasukan oranye yang ikut bergabung dalam program OK OCE.



“Jumlah yang hadir hari ini sama kita sekitar 400-500 orang. Kalau misalnya 20-30 persen terkonversi menjadi wirausaha berbasis eco-friendly akan sangat baik. Mereka akan terpacu juga untuk naik kelas,” kata Sandi.











(AZF)