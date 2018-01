Kolam Renang Terkeren Se-ASEAN ada di Senayan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meninjau kolam renang di kompleks Gelanggang Olah Raga Bung Karno, Senayan, Jakarta, yang akan dipakai untuk penyelenggaraan cabang olahraga akuatik Asian Games 2018. Menurutnya arena cabang akuatik ini sudah sesuai dengan standar internasional dan sangat layak untuk digunakan dalam ajang kelas dunia, Selasa (5/12/2017). Antara Foto/Rivan Awal Lingga #asiangames #asiangames2018 #renang #akuatik #senayan #gbk #sandiagauno

A post shared by Metrotv Indonesia (@metrotv) on Dec 5, 2017 at 3:54am PST