Tak Ada Kartu Jak Lingko

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengubah nama One Karcis One Trip (OK OTrip) menjadi Jak Lingko. Namun, pergantian nama ini tak berpengaruh pada perubahan kartu.



Anies mengatakan, kartu OK OTrip masih bisa dipakai. Sistem pembayaran pun tak ada yang berubah dari sebelumnya.

"Enggak ada (kartu baru). Semuanya yang ada ini bisa dipakai. Yang sekarang ada, kartu, fasilitasnya semuanya jalan," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Oktober 2018.



Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, pembayaran maksimal Rp5.000. Tarif itu berlaku untuk naik seluruh angkutan kota, TransJakarta, bus medium, selama tiga jam.



"Hari ini tidak ada yang berubah di lapangan. Sistem pembayaran masih menggunakan yang lama," ungkapnya.



Pada program ini ada 11 operator yang sudah bergabung di Jak Lingko. Mereka adalah Budi Luhur, Koperasi Wahana Kalpika, Lestari Sukma Gema Persada, dan Puskopau Halim Perdana Kusuma.



Lalu Kompamilet Jaya, Komilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Purimas Jaya, Kojang Jaya serta PT. Kencana Sakti Transport.





