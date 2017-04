Banjir Order ke Balai Kota, Omzet Pedagang Bunga Cikini Naik

Metrotvnews.com, Jakarta: Banjir karangan bunga di Balai Kota menjadi berkah bagi pedagang bunga di Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat. Hari ini pedagang masih sibuk menyelesaikan pesanan karangan bunga untuk diantar ke Balai Kota.



Pantauan Metrotvnews.com, Kamis 27 April 2017, para pedagang diburu waktu menyelesaikan karangan bunga untuk diantar ke Balai Kota. Mereka mengaku pesanan meningkat dalam tiga hari terakhir.

Karangan bunga ucapan terima kasih untuk Ahok-Djarot--Metrotvnews.com/Whisnu Mardiansyah

Daman pedagang bunga di Cikini--Metrotvnews.com/Whisnu Mardiansyah

Daman, 42 tahun, misalnya, hari ini ia harus menyelesaikan tiga pesanan karangan bunga untuk diantar ke Balai Kota. Si pemesan meminta bunganya diantarkan siang ini."Alhamdulilah, dari Senin pesanan ke Balai Kota ada terus," kata Daman kepada Metrotvnews.com, di Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 27 April 2017.Daman menjelaskan, pesanan ucapan selamat ke Ahok mulai berdatangan sejak Senin malam lalu. Pesanan rata-rata berasal dari individu dan keluarga."Rata-rata perorangan. Mungkin dia simpatisan Pak Ahok dan warga Jakarta," kata Daman.Hal serupa dikatakan pedagang bunga lainnya, Rizal, 26. Omzetnya naik 50 persen sejak pesanan order ke Balai Kota membludak. Kata Rizal, per bulan omzet toko bunganya per bulan di kisaran Rp25-30 juta rupiah.Untuk karangan bunga dengan ukuran 2x1,2 meter harganya di kisaran Rp500-700 ribu. Sementara untuk ukuran yang lebih besar bisa mencapai Rp2-5 juta. Tergantung desain dan dekorasi karangan bunganya.Di hari normal ia hanya mendapat pesanan rata-rata tiga karangan bunga. Kini rata-rata enam pesanan per harinya.Ia menduga pesanan bunga akan terus bertambah sampai tanggal sidang vonis Ahok pada 9 Mei 2017. "Alhamdulilah naik 50 persen. Itu juga kan dibagi-bagi pesanannya sama pedagang yang lain biar rata," kata Rizal.'Demam' kirim karangan bunga untuk Ahok-Djarot ke Balai Kota juga berdampak pada pendapatan pedagang bunga di Pasar Rawa Belong.Menur, 27, pedagang karangan bunga Pesona Romance Florist, mengaku baru kali ini melihat ada fenomena ramainya pesanan buat Ahok-Djarot itu di pasar tersebut."Seumur-umur baru kali ini semua toko terima pesanan yang sama. Itu lihat, semua orang di sini lagi garap karangan bunga buat Pak Ahok-Djarot," kata Menur yang sudah 15 tahun berjualan di pasar tersebut.Meski pesanan ucapan buat Ahok-Djarot meningkat, para pedagang tak mau menaikkan harga dengan memanfaatkan momen tersebut. Harga karangan bunga tetap dipatok normal.(YDH)