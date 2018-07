Anies Ingin Jakarnaval Digelar Rutin

Jakarta: Jakarnaval kembali digelar setelah dua tahun vakum. Mengusung tema 'The Spirit of Jakarta', gelaran puncak ulang tahun ke-491 tahun DKI Jakarta itu terasa istimewa lantaran jadi acuan Ibu Kota untuk menyelenggarakan perhelatan olahraga akbar, Asian Games 2018.



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim Jakarnaval 2018 berjalan sukses. Bahkan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ingin Jakarnaval digelar rutin.

"Kita akan selenggarakan lebih rutin sehingga lebih banyak lagi yang bisa menunjukan. Insyaallah tahun-tahun ke depan kita akan pastikan mereka lebih banyak lagi yang bisa ikut," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Minggu, 8 Juli 2018.



Jakarnaval 2018 menampilkan beragam kebudayaan Jakarta. Seni tradisional hingga minat yang digemari warga Ibu Kota tersaji dalam pawai Jakarnaval.



Pawai dari depan Balai Kota Jakarta dan berakhir di Sisi Barat Silang Monas itu juga menampilkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai jarang terlihat.



"Kita menyaksikan alat-alat yang canggih, operator-operator yang hebat yang mereka bisa menggunakan alatnya untuk memastikan Jakarta aman nyaman dan membahagiakan," tuturnya.



Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yakin kesuksesan Jakarnaval 2018 merembet pada perhelatan Asian Games 2018. Jakarta, tegas Sandi, siap menyambut Asian Games.



"Kita siap menghadapi Asian Games dan Jakarta it's open for all partisipan of Asian Games 2018," pungkas Sandi.





