Mengubah Paradigma Pelayanan Publik Melalui MPP

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemprov DKI Jakarta ingin mengubah paradigma pelayanan publik yang sebelumnya dikenal ribet dan lama menjadi mudah dan cepat. Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi andalan pengubah paradigma tersebut.



Mal tersebut didirikan di bekas gedung Dinas Teknis, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi mengatakan, MPB mengusung konsep 'Everything in one place'.

"Kami ingin mempermudah akses bagi masyarakat. Yang sebelumnya harus datang ke beberapa tempat sekarang hanya satu tempat saja, yaitu Mal Pelayanan Publik ini," tegas Edy kepada Metrotvnews.com, Selasa 10 Oktober 2017.



PTSP juga menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga. Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Imigrasi, PT. Jasa Raharja, PT. PLN (Persero), Polda Metro Jaya, hingga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diajak bekerja sama.







Masyarakat bisa mengurus apa pun di satu lokasi. Misal, penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perpanjangan atau pembuatan STNK/SIM, pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pembuatan kartu BPJS atau KIS, hingga penambahan daya listrik.



"Yang tadinya bisa berhari-hari karena harus mondar-mandir instansi, sekarang cukup sehari," ujar dia.



Ruangan demi ruangan MPP dibuat senyaman mungkin agar warga betah. MPP juga menyediakan ruang konsultasi gratis, ruang laktasi, hingga tempat bermain anak.



"Jadi kesan mengurus izin itu menyusahkan bisa hilang dan berubah menjadi membahagiakan," kata Edy.







Saat ini ada sekitar 346 layanan di MPP, terdiri dari 296 layanan PTSP dan sisanya layanan dari Kementerian/Lembaga. Jumlah layanan dipastikan terus bertambah.



"Jumlah ini dinamis. Ruangan kami juga masih luas," ujarnya.



Presiden Joko Widodo bakal meresmikan MPP, Kamis 12 Oktober 2017. Keesokan harinya, pelayanan di MPP sudah mulai beroperasi.





(OJE)