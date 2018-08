Kerangka Skybridge Tanah Abang Mulai Terpasang

Jakarta: Kerangka jembatan penyeberangan multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat, mulai terpasang. Per 27 Agustus 2018 pembangunannya sudah memasuki tahap on site dan errection, yaitu material baja sudah dirangkai dan dipasang sesuai rancangan.



Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan menjelaskan panjang kerangka jembatan yang sudah terpasang kurang lebih 72 meter dan tinggi 12 meter. Pengerjaan pembobokan dan pengecoran yang berada di Jalan Jati Baru sudah sampai di bagian tengah yang diberi tanda B12 dan di sisi Timur diberi tanda B3 dan Barat diberi tanda B8.

"Untuk pengerjaan struktur bawah zona A sudah 100 persen selesai dikerjakan dan sekarang pengerjaan struktur atas meliputi pemasangan rangka baja dan pemasangan plat beton," ujarnya, Rabu, 29 Agustus 2018.



Baca: Sky Bridge Tanah Abang Ditargetkan Rampung Oktober



Seperti diketahui, material kerangka Skybridge Tanah Abang 80 Persen dikerjakan di dua pabrik yaitu PT Nikko steel, yang terletak di Jalan Panongan No 3, Panongan, Mekar Bakti, Tangerang, dan PT Spanbentondek Admara, yang terletak di Jalan Raya Serang, Bitung Raya, Cikupa, Tangerang.



Dengan menggunakan sistem knockdown, kerangka, dan struktur baja dapat dibongkar pasang di lokasi proyek.



Proses pengerjaan pembangunan Skybridge Tanah Abang dimulai pada 3 Agustus 2018 dengan pengerjaan konstruksi dibagi menjadi 4 zonasi yakni Zona A, B, C dan D, dengan panjang per zona 100 meter. Pengerjaan proyek tersebut dilakukan 24 jam dengan 2 shift, meliputi pekerjaan siang dimulai pukul 04.00-19.00 wib dan pekerjaan malam dimulai pukul 19.00-04.00 wib.



Yoory optimis pembangunan Skybridge Tanah Abang selesai tepat waktu. "Semoga sesuai dengan target 15 Oktober 2018 sudah dapat digunakan," tambah Yoory.





(YDH)