Jumlah Penduduk Miskin Jakarta Bertambah

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta menyatakan jumlah penduduk miskin di Ibu Kota semakin bertambah. Per Maret 2017, jumlah penduduk miskin sebanyak 389.690 orang atau setara 3,77 persen dari seluruh penduduk Ibu Kota.



Jumlah itu naik bila dibandingkan data September 2016, sebesar 385.840 ribu orang atau 3,75 persen. "Maret 2017 dengan September 2016 ada peningkatan 3.850 orang miskin. Sementara Maret 2017 dengan Maret 2016 dengan jumlah penduduk miskin 384.300 orang (3,75%), orang miskin di Jakarta bertambah 5.390 orang," ujar Kepala BPS DKI Jakarta Thoman Pardosi, saat dihubungi Metrotvnews.com, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017.

Thoman menjelaskan, jumlah penduduk miskin dipengaruhi besarnya garis kemiskinan. Karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.Pada Maret 2017, garis kemiskinannya sebesar Rp536.546 per kapita per bulan. Naik 3,05 persen bila dibandingkan data garis kemiskinan pada September 2016 sebesar Rp520.690. Juga naik sebesar 5,13 persen dibandingkan dengan Maret 2016 dimana garis kemiskinan sebesar Rp510.539."Garis kemiskinan bukan penyebab seseorang dikatakan miskin, itu parameter, pengukur. Garis kemiskinan tidak tetap, dia sangat dipengaruhi oleh harga, inflasi," papar Thoman.Secara makro, penyebab naiknya angka kemiskinan karena gerak pertumbuhan ekonomi yang melambat dan inflasi yang membengkak. Pada Triwulan I-2017, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 6,48 persen.Fluktuatif sejak 2015 meski pada dua kuartal sebelumnya, Kuartal III-2016 (6,10%) dan Kuartal IV-2016 (5,51%) mengalami kenaikan.Sementara menimbang pada inflasi, membengkak bila membandingkan laju indeks harga konsumen (IHK) pada April 2017 dengan catatan deflasi 0,02 persen menjadi inflasi sebesar 0,49 persen pada Mei 2017. Meski pada Juni 2017, inflasi stabil pada level 0,46 persen.Kemiskinan masyarakat Ibu Kota juga terlihat jelas pada tingginya angka ketimpangan. Per Maret 2017, tingkat ketimpangan penduduk DKI Jakarta yang diukur oleh gini ratio tercatat sebesar 0,41. Angka ini meningkat tipis sebesar 0,01 poin dibandingkan dengan gini ratio September 2016 yang sebesar 0,40."Tapi begini ratio fluktuatif bergerak sedikit-sedikit. Kita lihat lagi begini ratio di Maret 2016 itu 0,41. Artinya sama dengan yang sekarang," pungkas Thoman.(YDH)