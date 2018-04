21 Perempuan Asal NTB Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang

Bekasi: Sebanyak 21 perempuan asal Nusa Tenggara Barat (NTB) hampir menjadi korban perdagangan orang. Mereka ditemukan di penapungan PT WJ di Jalan Raya Hankam, Gang Gantong, RT 05/05, Jatimurni, Pondokmelati, Rabu, 24 April 2018.



Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Jairus Saragih mengatakan, puluhan perempuan itu dijanjikan untuk diberangkatkan dan dipekerjakan di Brunei Darussalam, Taiwan dan Malaysia oleh perusahaan tersebut.

Tapi, perusahaan itu akan memotong gaji para perempuan itu selama enam bulan jika benar-benar diberangkatkan dan menerima kerja.



Keberadaan puluhan perempuan itu diketahui atas informasi dari masyarakat. Kemudian, pihaknya bergerak dan melakukan penyelidikan atas legalitas perusahaan yang bergerak di bidang perekrutan Tenaga Kerja Indonesia tersebut.



"Setelah itu kami lakukan penyelidikan, ternyata memang betul disana korbannya ada sekitar 21 orang," kata Jairus di Bekasi, Rabu, 25 April 2018.



Selain mengamankan para korban, polisi juga mendapatkan stempel palsu di lokasi tersebut. "Kami menemukan banyak stempel yang tidak benar, PT nya ilegal," jelas Jairus.



Polisi kemudian menangkap pemilik dan penyalur PT WJ, ES. Ia diduga melakukan perdagangan orang dan memindahtangankan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI).



Kepada penyidik, ES mengaku sudah perusahaannya sudah memberangkatkan 60 orang menjadi PRT. "Tapi kita tidak percaya begitu saja, kita cari data-data di PT saja, sama di negara-negara itu sesuai dengan data-data dan fakta-fakta," ungkap Jairus.



EJ terancam dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 4 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal 85 huruf c dan d juncto Pasal 71 huruf C dan Pasal 86 huruf C juncto Pasal 72 huruf C UU No 18 tahun ini 2017 tahun Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman tiga sampai 15 tahun penjara.





(DEN)