Pemprov DKI Ogah Memodali Peserta OKE OCE

Jakarta: Gubernur Jakarta Anies Baswedan tak mau memodali peserta OKE OCE. Ia berdalih Pemprov DKI hanya memberi pelatihan agar peserta lebih mudah mendapat modal.



"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi dukungan akses permodalan melalui bank serta lembaga keuangan non-bank, tetapi tidak secara langsung," tegas Anies saat menanggapi usulan Partai NasDem pada Rapat Paripurna DPRD DKI, Selasa, 3 April 2018.

Anies berkilah konsistensi OK OCE di 44 kecamatan untuk mewujudkan 200 ribu wirausaha dan lapangan kerja, bukan soal pemodalan. Warga hanya dibekali pelatihan cara membuka usaha, seperti pengajuan perizinan, akses pemasaran, serta pelaporan keuangan.



"Hingga memiliki kemampuan sebagai wirausaha mandiri. Sehingga akan lebih mudah dalam akses permodalan," dalih Anies.



Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus mengusulkan pemodalan Rp5 miliar per kecamatan untuk program tersebut. Menurut dia, program OKE OCE hanya sebatas pelatihan, tak masuk substansi mempermudah wirausaha melalui peminjaman modal.



"Kondisi riil di lapangan terkait pelaksanaan program ini, hanya sebatas pelatihan-pelatihan dan penyuluhan," ucap Bestari.





(OJE)