2 Nama Cawagub Diserahkan ke Anies 28 Januari

Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra menyepakati bakal menyerahkan dua nama calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 28 Januari 2019. Sebelumnya, mereka akan melakukan rangkaian fit and proper test kepada para bakal calon.



Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo mengatakan, fit and proper test bakal dimulai 14 Januari 2019. Rangkaian proses itu dijadwalkan selesai pada 25 Januari 2019.

"28 Januari bisa kirim surat (dua nama cawagub) ke Gubernur," kata Syakir di kantor DPW Partai PKS DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.



Syakir mengatakan, kedua partai telah menyusun mekanisme fit and proper test. Adapun mekanisme fit and proper test yang disetujui kedua partai pengusung yakni koordinasi pimpinan partai dengan tim panelis, rapat teknis diantara tim panelis, pelaksanaan fit and proper test.



Kemudian, pembahasan dan penyusunan hasil fit and proper test, penyerahan hasil kepada partai serta pengiriman surat dari partai pengusung ke Gubernur DKI jakarta. Mereka juga menyiapkan daftar panelis, antara lain; Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Eko Prasojo dan Pengamat Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif, dan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.



Syarif menambahkan, fit and proper test ini untuk mendalami komptensi, integritas, serta kemampuan. Oleh karena itu, panelis dibutuhkan untuk menilai para kandidat tersebut.



"Agar bisa didalami oleh panelis biar objektif," tuturnya.



Sebelumnya, PKS telah mengajukan tiga nama dari fraksinya untuk mengisi posisi Sandiaga Uno sebagai wakil Gubernur. Mereka yakni; Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto, mantan Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.





(DMR)