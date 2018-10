DPRD DKI Setuju Wacana Kenaikan Tarif Parkir

Jakarta: DPRD DKI Jakarta mendukung wacana kenaikan tarif parkir. Kenaikan tarif parkir diyakini mampu mengalihkan pengguna kendaraan pribadi pindah ke angkutan umum, sehingga kemacetan bisa teratasi.



Pertengahan November 2018, Pansus Parkir yang diketuai Jhonny Simanjuntak dari Fraksi PDI-P akan mengeluarkan rekomendasi penentuan tarif. Untuk membahas soal tarif parkir, Pansus Parkir telah bekerja sejak Juli lalu.

"Pada prinsipnya kita setuju untuk dinaikkan. Sebab Dewan sudah membentuk pansusnya dan pertengahan November bakal diselesaikan," kata anggota Komisi B DPRD DKI, Prabowo Soenirman, di Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.



Rekomendasi pansus nantinya bakal menetapkan usulan besaran tarif. Namun, dia mengaku belum bisa memperkirakan kisaran angka yang bakal diusulkan.



"Tetapi pada prinsipnya harus ada tarif batas atas dan batas bawah," ujar wakil rakyat dari Fraksi Gerindra itu.



Tarif parkir mobil di Jakarta seharga Rp5.000 per jam dianggap murah dibandingkan kota besar dalam lingkup ASEAN. Hal ini menjadi salah satu penyebab sulitnya mengendalikan kendaraan pribadi di Ibu Kota.



Data Indonesian Parking Association (IPA) menyebutkan, biaya parkir di Kuala Lumpur pada kisaran Rp6.000, Bangkok Rp19.000, Manila Rp20.000 dan Singapura mencapai Rp28.000. Seluruh kota-kota tersebut telah memiliki transportasi massal kereta MRT.



Dalam Pergub No 31/2017 mestinya telah diatur tarif parkir maksimal di Jakarta mencapai Rp12.000. Namun, hingga kini yang direalisasikan hanya tarif minimal Rp5.000 per jam.



Kepala Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta, Tiodor Sianturi, mengaku masih membutuhkan kajian untuk menetapkan tarif ideal. Setidaknya dalam memastikan besaran tarif yang bisa diterima masyarakat.



Kendati demikian, pihaknya memastikan, jika nanti biaya parkir diputuskan naik, tarif park and ride tetap tidak dikenakan pajak progresif. Bila perlu fasilitas park and ride diperbanyak hingga ke daerah-daerah penyangga.



"Tarif park and ride harus flat. Mereka yang menggunakan park and ride itu untuk parkir dan beralih ke angkutan umum jadi tidak dikenakan progresif dan kita tidak mengambil untung dari itu," ujarnya.





