Penumpang Jak Lingko Masih Sedikit

Jakarta: Sejumlah sopir yang tergabung dalam One Karcis One Trip (OK OTrip) mengaku belum tahu ada pergantian nama. Sopir berharap promosi digenjot.



"Iya enggak masalah ikut saja," kata Adi, 59, sopir OK OTrip OK-16 ditemui Medcom.id di salah satu titik pendataan kilometer OK Otrip, kawasan Condet, Jakarta Timur, Selasa, 9 Oktober 2018.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah nama OK OTrip jadi Jak Lingko. Pengubahan nama lantaran OK OTrip kurang familiar.



Adi mengamini. Dia berharap Pemprov DKI lebih gencar lagi mempromosikan Jak Lingko.



"Promosinya lebih-lebih saja gitu," tutur Adi.



Ini penting, kata dia, supaya menarik penumpang. Saat ini, penumpang Jak Lingko hanya sedikit.



"Satu-tujuh orang ada yang pakai OK OTrip kalau saya lagi narik" imbuh dia.



Sopir jurusan PGC-Condet itu khawatir pengubahan nama justru membikin penumpang makin menurun dan lebih membayar tunai.



