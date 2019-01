Tenggak Eximer, Pemuda Asal Lebak Ditangkap

Jakarta: IS, 24, ditangkap anggota Polsek Tambora, Jakarta Barat, Minggu, 30 Desember 2018. Ia kepadatan membawa obat jenis eximer yang merupakan pil anti-psikopatik.



Kapolsek Tambora Kompol Iver Son Manossoh menyatakan, awalnya didapatkan informasi dari masyarakat sekitar RW. 08, Kelurahan Angke, Tambora, yang mencurigai perilaku IS. Kemudian, dilakukan Patroli Binmas dalam upaya cegah tangkal gangguan kamtibmas.

"Dari laporan tersebut kemudian Bhabinkantibmas mendatangi lokasi dan memeriksa IS," ujar Iver saat dikonfirmasi, Selasa, 1 Januari 2019.



Setelah dilakukan pengecekan, kata Iver, warga asal Lebak, Banten tersebut berperilaku tidak sewajarnya. Setelah diperiksa lebih lanjut, IS pun mengaku mengonsumsi sejumlah pil eximer.



"Saat diperiksa IS diduga dalam pengaruh obat tersebut sehingga perilakunya tidak wajar. Selanjutnya diamankan dibawa ke Polsek Tambora," tuturnya.



Dari tangan IS ditemukan empat pil eximer. Obat tersebut diketahui khusus digunakan untuk penderita gangguan jiwa. Pemilik atau pengguna obat itu tanpa seizin dokter ahli, merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi hukum.





