Djarot: Luapan Semangat Pendukung Besarkan Hati Kami

Metrotvnews.com, Jakarta: Tiga orang nenek bersandar di tiang pendopo Balai Kota Jakarta. Matanya tertuju kepada kerumunan orang yang ingin berfoto dengan Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.



Ketiga nenek ini sebenarnya ingin berswafoto dengan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Namun, mereka sudah letih. "Besok saja ke sini lagi. Ramai banget. Yuk pulang saja," kata salah satu nenek kepada temannya, Rabu 26 April 2017.



Sejumlah warga DKI Jakarta berkumpul di Teras Balai Kota untuk menunggu giliran berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, Rabu (26/4).



Sejumlah karangan bunga yang ditujukan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat--Metrotvnews.com/Nur Azizah.

Sedari pagi hingga sore, Balai Kota tak pernah sepi. Satu persatu pendukung Ahok-Djarot terus berdatangan.Mereka datang untuk memberikan semangat pada 'jagoannya'. Versi hitung cepat Pilkada DKI Jakarta, Ahok-Djarot kalah dengan suara belasan persen suara.Tak hanya hadir di Balai Kota, para pendukung juga mengirim rangkaian bunga. Berbagai macam tulisan penyemangat menghiasi karangan bunga warna-warni.Dari tulisan itu, menggambarkan kecintaan masyarakat kepada pasangan petahan ini. "We love you Pak Ahok-Pak Djarot" , ada juga yang menulis "You are the Best".Ada pula "Meski Pak Ahok-Pak Djarot Kalah, kalian tetap di hati" dan "Terima kasih Pak Ahok dan Pak Djarot Sudah menjadi Pelayan Terbaik Kami."Karangan bunga terus bertambah. Bahkan hari ini karangan bunga mencapai jalan Medan Merdeka Selatan.Luapan ungkapan semangat dan terimakasih pendukung membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat terharu. Motivasi pendukung telah membesarkan hati Djarot dan Ahok."Terima kasih atas simpatinya. Ini benar-benar motivasi dan benar-benar membesarkan hati kami," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 26 April 2017.Djarot mengklaim, kekalahan Ahok-Djarot tidak hanya dirasakan warga Jakarta. Namun warga luar Jakarta, dan WNI yang tinggal di luar negeri."Dari seluruh Indonesia menyampaikan kepada kami untuk tetap semangat, tegar. Dan banyak mereka yang menangis," ujarnya.Mantan Wali Kota Blitar ini meminta warga untuk tetap semangat. Djarot mengaku akan terus melayani warga Jakarta hingga Oktober 2017 mendatang."Saya sampaikan bahwa kadang kala kebenaran itu akan diketahui belakangan. Jadi kami akan tetap melayani warga Jakarta sampai Oktober," ujarnya.Djarot lantas meminta warga Jakarta untuk mendoakan dirinya agar bisa bekerja lebih baik untuk warga Jakarta. Suami Happy Farida ini berjanji akan terus berjuang melawan korupsi.(YDH)