Anies Sambut Baik Kabar Kepulangan Novel

Jakarta: Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan dikabarkan akan segera kembali ke tanah air. Novel rencananya akan tiba di Indonesia pada Kamis, 22 Februari mendatang.



Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang juga sepupu Novel menyambut baik kabar tersebut.

"Kami senang bisa menyambut kembali. Semua keluarga senang bisa ketemu lagi. Insyallah semua akan bahagia kalau sudah di Jakarta," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa 20 Februari 2018.



Anies mengatakan kondisi Novel saat ini cukup baik. Hanya saja mata kiri Novel yang tersiram air keras masih belum ada perkembangan yang berarti.



"Secara fisik baik-baik saja, mentalnya juga baik. Hanya mata saja yang masih bermasalah. Tapi dengan pulangnya dia, keluarga pasti senang," ujar Anies.



Novel disiram air keras usai salat subuh tak jauh dari rumahnya di Jalan Deposito depan Masjid Al Ikhsan RT 03/10 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, 11 April 2017. Akibatnya, kedua mata Novel mengalami luka bakar yang cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Singapura.



Novel sempat menjalani operasi besar di bagian mata kirinya beberapa beberapa bulan lalu. Tim dokter yang merawat mata Novel menganjurkan agar dilakukan operasi kembali. Sayangnya, belum ada pelaku maupun dalang yang menyebabkan Novel ‎hampir buta‎.





