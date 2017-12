Kelurahan Belum Mengetahui Pendataan KJP Plus

Jakarta: Kelurahan di Jakarta Barat mengaku belum mendapatkan informasi terkait Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus maupun pendataan warga yang berhak mendapatkannya. Pasalnya, pendataan KJP biasanya dilakukan sekolah.



"Namun, kita yang mengumumkan info tentang KJP di kelurahan. Tapi, tentang KJP Plus belum ada kabarnya dari pusat," kata Sekretaris Kelurahan Rusmini kepada Medcom.id di Kantor Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Desember 2017.

Ia menjelaskan kelurahan tidak mempunyai wewenang untuk mendata warga. Kelurahan hanya menginformasikan nama-nama warga yang berhak mendapatkan KJP dari sekolah sehingga kemudian warga bisa langsung mendatangi Bank DKI.



Hal ini dibenarkan Kelurahan Kembangan Selatan. Kelurahan mengaku belum menerima informasi mengenai KJP Plus dari pemerintah pusat. "Kita cuma tahu dari media," kata Kepala Pelayanan Satu Pintu Kelurahan Kembangan Selatan Yadih Efendi kepada Medcom.id.



Ia mengatakan pihaknya hanya menerima data surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari sekolah yang sudah terlebih dahulu mendata murid. Setelah itu, kelurahan akan mengonfirmasi kebenaran SKTM tersebut dan memberikan kembali wewenang kepada sekolah.



Baca: Warga Kampung Pulo Minta Anies Data Ulang Penerima KJP



"Pendataan kan setiap tiga bulan sekali. Terakhir itu Oktober lalu, dan itu juga KJP biasa. Sampai sekarang enggak ada info tentang KJP Plus," jelas Yadih.



Keduanya mengaku tidak mengetahui mekanisme pendataan KJP, belum ada informasi dari pusat soal KJP Plus. "Enggak tahu apa pendataan KJP Plus nanti juga melalui sekolah atau bisa di kelurahan, itu belum dapat info," pungkas Rusmini.







(OGI)