Waspadai Udara Panas di Pagi dan Siang Hari

Jakarta: Hujan deras yang turun sejak pukul 14.00 WIB, kemarin, menyebabkan sejumlah lokasi di Jakarta tergenang banjir sedalam 10-50 sentimeter. Kondisi itu pun kian memperparah kemacetan di banyak ruas jalan.



Derasnya curah hujan yang mengguyur Jakarta, menurut Kepala Bidang Humas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Hary Tirto Djatmiko, terjadi akibat hujan ekstrem. Yakni adanya pertemuan massa udara di sekitar perairan Jawa.

"Tidak ada kaitannya dengan siklon tropis. Itu karena ada pengumpulan massa udara basah dan uap air yang cukup signifikan di perairan utara Jawa," kata Hary saat dihubungi di Jakarta, Senin, 11 Desember 2017.



Potensi hujan ekstrem, lanjutnya, akan terjadi di barat dan selatan Jabodetabek. "Potensinya dimulai dari selatan dan barat," tambah Hary.



Karena itu, ujarnya, BMKG mengimbau warga agar mewaspadai udara yang panas saat pagi dan siang hari. Hal itu merupakan tanda-tanda akan munculnya hujan sangat deras pada sore dan malam hari.



"Jika sore hari hujan, berpotensi ada angin kencang dan petir. Tapi kalau mendung dan hujan di pagi hari, tidak ada angin kencang dan petir," ujar Hary.



Sebelumnya, genangan air merendam jalan di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Genangan setinggi sekitar 10 cm terjadi di pinggir Jalan Kebon Sirih.



Genangan setinggi 20 cm juga terjadi di area Stasiun Gambir, tepatnya di lampu merah sebelum stasiun dari arah Tugu Tani. Kemacetan pun terjadi lantaran Jalan Medan Merdeka Selatan ditutup pascademonstrasi di depan Kedutaan Besar AS.



Sementara itu, akun Twitter @TMCPoldaMetro di Jakarta menyebutkan Polda Metro mencatat banjir di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, tepatnya di depan Setiabudi One, mencapai 10-50 cm.



Hujan disertai angin berkecepatan sedang juga melanda wilayah lain di Jakarta Selatan, seperti Jalan Adityawarman Blok M, Jalan Kemang Utara IX, Jalan S Parman, Kompleks Menteri Jalan Denpasar Gatot Subroto, Taman Dharmawangsa, depan gedung Mal Gandaria, depan gedung Wisma Mulia Jalan Gatot Subroto, juga di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan.







