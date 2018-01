Sandi Siap Dukung OK OCE Kito di Palembang

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno siap mendukung program OK OCE Kito di Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Program ini dibesut oleh pasangan calon Gubernur Sumsel Aswari Rivai dan calon Wakil Gubernur Sumsel Irwansyah.



“Saya sangat mendukung sekali karena lapangan kerja, kemiskinan dan ketimpangan itu juga terjadi di Jakarta dan kita coba selesaikan melalui intervensi melalui OK OCE,” kata Sandi di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu, 21 Januari 2018.

Sandi yakin Aswari dan Irwansyah mampu merealisasikan program OK OCE Kito. Apalagi, kata dia, kompetensi keduanya sangat mirip dengan Anies-Sandi.



“Kak Wari dan Pak Wawan ini mirip-mirip sama kombinasi Anies sama saya. Last minute juga. Kombinasinya sangat serasi dan ideal. Saya yakin bisa membangun dan mempercepat pembangunan di Sumsel,” tutur Sandi.



Hal yang utama, kata Sandi, Aswari dan Irwansyah harus mampu mengendalikan harga bahan pokok. Sebab, harga bahan pokok di waktu terakhir terus meningkat.



“Saya punya beberapa kiat nanti kalau ada kerja sama Sumsel-DKI kita bisa dukung juga demi terbangunnya Sumsel lebih baik,” pungkas Sandi



Aswari-Irwansyah bakal menawarkan program OK OCE Kito dalam pemilihan Pilgub Sumsel. Paslon yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu ingin menciptkan lapangan kerja baru di sana.







(REN)