Dua Syarat Utama Jika DKI Ingin Bangun Transportasi Air

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Tata Kota Nirwono Joga mengatakan akan ada keuntungan tersendiri jika pemerintah DKI Jakarta membangun transportasi air atau water way. Selain memberikan pilihan moda, water way juga dinilai lebih menarik dan menguntungkan.



Namun, selain mendatangkan untung ada hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah ibu kota jika benar-benar ingin membangun transportasi air.

"Syarat utamanya memang yang paling penting kan debit airnya harus dikendalikan. Supaya ketinggian dan kedalamannya cukup," kata Nirwono, dalam Selamat Pagi Indonesia, Selasa 10 Oktober 2017.



Syarat kedua, kata Nirwono, adalah memastikan bahwa jalur yang akan digunakan sebagai sarana moda water way bebas dari sampah dan limbah. Sekarang ini, jika bicara sampah dan limbah kondisi tingkat pencemaran air sungai di DKI Jakarta masih 90 persen.



Pencemaran air sungai umumnya berasal dari sampah-sampah rumah tangga dan industri. Harus diakui, bahwa masyarakat ibu kota masih gemar membuang sampah ke sungai, hal inilah yang membuat tingkat pencemaran air sungai di Jakarta masih sangat tinggi.



"Jadi secara otomatis kita punya PR besar kalau ingin mengembangkan water way. Tapi kalau bisa dioptimalkan akan luar bisa manfaatnya," ungkap Nirwono.



Nirwono mengatakan moda transportasi air dijamin tak akan menimbulkan kemacetan sebab jalurnya jelas. Selain untuk transportasi potensi lain yang bisa didapatkan adalah ketika water way juga dijadikan sebagai jalur wisara.



Dia menyebut sejumlah kota di dunia yang mengembangkat transportasi air sebagai moda anti-macet terbukti dapat meningkatkan potensi wisatanya. Tak cuma sebagai moda, perumahan yang dibangun menghadap sungai juga bisa jadi alternatif baik untuk menata kota.



"Dan lebih mudah karena secara teknis sungainya sudah ada tinggal diatur pengendalian debit airnya dan masyarakat tidak membuang sampah disana. Ini juga secara teknis lebih ringan ketimbang bikin MRT dan lainnya karena struktur dan konstruksinya memerlukan biaya yang besar," jelasnya.









(MEL)