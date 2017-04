DPRD DKI Minta PT KAI Tunda Penggusuran di Manggarai

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi A DPRD DKI bakal memanggil PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait rencana penggusuran di RW 12 Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Kepastian itu disampaikan anggota Komisi A DPRD Achmad Yani saat mengunjungi lokasi penggusuran.



"Nanti kita duduk bersama bagaimana persoalan ini bisa terjadi kemudian bagaimana nanti solusinya," kata Yani, di RW 12 Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 26 April 2017.

DPRD pun bakal meminta pengosongan di RW 12 urung dilakukan PT KAI sampai selesai pertemuan. Pertemuan, kata Yani, bakal dilakukan usai Komisi A melakukan kunjungan kerja."Kemungkinan besar setelah kunker akan kami tindak lanjuti. Kunker sekitar tiga hari. Mungkin pekan depan," ucap Yani.Menurut legistalor PKS itu, pertemuan merupakan bagian dari upaya menjembatani warga dengan PT KAI. Kalau memang harus tetap dikosongkan, semua prosedurnya, kata dia, harus clear.Baca: Mediasi PT KAI-Warga Manggarai tak Membuahkan Hasil PT KAI berencana mengosongkan sejumlah rumah warga di RW 12 Manggarai. Sedianya, pengosongan dijadwalkan berlangsung hari ini. Namun, pagi tadi, PT KAI lebih dulu melakukan mediasi. Belum ada titik terang usai pertemuan. Rencananya, bakal ada mediasi lanjutan yang difasilitasi kepolisian. Belum diketahui pasti kapan mediasi lanjutan itu dilakukan.Penertiban ini merupakan bagian dari pelaksanaan proyek kereta api double track Jakarta-Soetta. Ada 11 bangunan di lokasi yang berencana ditertibkan. Menurut KAI, total luas lahan yang bakal digusur seluas 1.150 meter persegi.Di lokasi, ada empat bangunan hunian dan satu bengkel yang masuk wilayah administrasi RT 1 RW 12. Sementara, ada enam bangunan di RT 2 RW 12 akan dirobohkan untuk proyek pembangunan perlintasan kereta dengan konsep double-double track itu.PT KAI melakukan penertiban berdasarkan surat Direksi PT KAI nomor KEP.U/JB.312/IV/11/KA-2013 dan lembar sertifikat kepemilikan tanah SHP No 47 Tahun 88.Bagi warga yang kena penggusuran bakal diganti rugi sebesar Rp250 ribu untuk bangunan permanen per meter persegi. Sementara, bangunan semi permanen dihargai Rp200 ribu per meter persegi.(UWA)