Tol Desari Gratis Sepekan

Jakarta: Tol Depok-Antasari (Desari) telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ruas tol mencapai tiga seksi yang menghubungkan antara Antasari hingga Bojonggede, Bogor, Jawa Barat (Jabar).



Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tito Sulistio, mengatakan Tol Desari seksi satu, Antasari-Brigif sepanjang 5,8 kilometer, gratis selama sepekan. Pengratisan dilakukan demi menyosialisasikan ke masyarakat soal keberadaan ruas tol ini.

"Masih belum bayar ya, sekitar satu minggu ini tidak bayar, mulai dari peresmian yang lalu," kata Tito kepada Medcom.id, Selasa, 2 Oktober 2018.



Staf Humas PT Citra Wasshutowa‎, Suharno, mengatakan masyarakat telah banyak mengetahui keberadaan Tol Desari. Tol tersebut diklaim akan sangat bermanfaat untuk masyarakat Depok dan sekitarnya.



"Masyarakat merasakan kalau tol ini memudahkan mereka," kata Suharno ditemui di pintu gerbang Tol Desari.



Suharno menambahkan belum diketahui kapan pengenaan biaya untuk Tol Desari. Biaya akan dibebankan setelah ada instruksi dari pemerintah.



"Untuk biaya tol juga belum ada angka detail. Kita masih tunggu penetapan pemerintah. Intinya ini sangat membantu masyarakat," sebut Suharno.



Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tarif tol Desari seksi satu Antasari-Brigif akan dikenakan Rp1.500 per kilometer. Penentuan itu demi meringankan beban logistik masyarakat.



"Angka itu maksimal Rp1.500 per km. Ini dalam kota, kalau di luar kota Rp1.000 per km," ucap Basuki belum lama ini.







(LDS)