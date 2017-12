Sandi: AM Fatwa Berjasa untuk Program OKE-OCE

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai mendiang AM Fatwa sebagai sosok panutan dan tokoh berprinsip memegang teguh ideologinya. Selain itu, almarhum salah satu yang mendukung program OKE-OCE.



"AM Fatwa itu panutan, idola dan mentor saya. Saya kebetulan berinteraksi dengan beliau sangat panjang dan belajar bagaimana beliau konsisten memegang prinsip ideologi," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Desember 2017.



Sandi mengenang sosok AM Fatwa yang berjasa mendukung dan merintis program kewirausahaan OKE-OCE yang digagasnya. Salah satunya program OKE OCE Mart yang terbentuk di kediamannya.



"Beliau melihat gerakan kewirausahaan ini bisa betul-betul menggerakkan ekonomi akar rumput," kata Sandi.



Senator itu juga mendorong kerja sama OKE OCE dengan beberapa aset yang dikelola yayasan yang dibina langsung oleh AM Fatwa. Atas nama Pemprov DKI Jakarta, Sandi mengucapkan bela sungkawa dan merasa kehilangan sosok AM Fatwa.



"Kami di Pemprov DKI untuk Pak AM Fatwa. Semoga khusnul khatimah dan semoga diterima di sisi Allah SWT sesuai amal dan perbuatannya," ucapnya.









(FZN)