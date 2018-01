Daftar Subsidi Penerima Kartu Buruh Jakarta

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan Kartu Buruh kepada sekitar 3 ribu pekerja di Jakarta. Kartu tersebut dapat digunakan oleh para buruh untuk menaiki Bus TransJakarta secara gratis.



"Layanan TransJakarta gratis untuk seluruh teman-teman pekerja yang UMP (upah minimum provinsi) dan di semua koridor," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Januari 2018.

Ia mengatakan, para penerima Kartu Buruh juga dapat menikmati berbelanja di Jakgrosir. Mereka bisa berbelanja sembako dengan harga sangat murah.



Misalnya, daging dapat diperoleh dengan harga Rp35 ribu per kilogram (kg) dari harga pasaran sekitar Rp100 ribu per kg. Kemudian, ayam dengan harga Rp8 ribu per kg dari harga pasaran sekitar Rp16 ribu per kg.



"Beras dapat Rp6 ribu per kg dan telur Rp12.500 per kg," terang Sandi.



Pemprov sebelumnya menetapkan UMP DKI tahun 2018 sebesar Rp3,6 juta. Dengan angka ini, pemerintah berjanji menyubsidi kebutuhan transportasi dan pangan.



"Karena 30 persen dari penghasilan keluar dari transportasi, kemudian 35 persen untuk pangan," terang dia.



Ia menuturkan, semua penerima Kartu Buruh harus memiliki rekening Bank DKI. Sebab, subsidi tersebut akan diberikan secara nontunai.



"Non-tunai di 72 pasar tradisional, sehingga mudah cepat dan aman," tutur Sandi.





