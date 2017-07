Rokok Pengeluaran Terbesar Kedua Warga Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Rokok menjadi pengeluaran terbesar kedua warga Jakarta. Rokok berada tipis di bawah beras.



"Garis kemiskinan terbagi jadi garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan. Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras dan rokok kretek filter," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Thoman Pardosi kepada Metrotvnews.com, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017.

BPS DKI Jakarta melihat kemiskinan sangat dipengaruhi biaya harian dari kebutuhan masyarakat. Thoman mengatakan, parameter kemiskinan ditandai oleh garis kemiskinan.Pada Maret 2017, garis kemiskinan sebesar Rp536.546 per kapita per bulan. Angka itu naik 3,05 persen bila dibandingkan dengan data garis kemiskinan September 2016 sebesar Rp520.690 per kapita per bulan.Pada Maret 2017, sumbangan pengeluaran beras terhadap garis kemiskinan sebesar 21,54 persen. Sementara itu, rokok kretek filter sebanyak 17,26 persen."Selebihnya di bawah belasan persen. Daging ayam ras 7,46%, telur ayam ras 5,81%, mie instan 4,03%, cabai merah 2,98%, kopi bubuk dan kopi instan 2,85%, susu bubuk 2,55%, gula pasir 2,37% dan susu kental manis 2,32%," beber dia.Menurut Thoman, kemiskinan ditandai dengan membengkaknya tingkat inflasi. Kenaikan harga-harga membuat orang sulit mencukupi kebutuhan harian mereka."Biasanya kita bilang kalau makin tinggi harga-harga, maka makin banyak orang yang enggak mampu beli, makin banyak juga orang miskin. Jadi, harga yang menjadi utama penyebab orang itu miskin," jelas dia.Bila disimpulkan, ungkap Thoman, komponen makanan dan nonmakanan menetapkan sebuah garis kemiskinan. Sementara itu, garis kemiskinan menjadi penentu orang itu dianggap miskin atau tidak. Di sisi lain, harga adalah penentu untuk memenuhi kebutuhan yang bila tak terpenuhi, orang tersebut berpotensi masuk dalam kategori miskin.Seperti diketahui, laju indeks harga konsumen (IHK) pada April 2017 mengalami deflasi sebesar 0,02 persen. Pada Mei 2017, harga-harga melonjak sehingga menyebabkan IHK DKI Jakarta mengalami inflasi sebesar 0,49 persen. Pada Juni 2017, inflasi Ibu Kota stabil di level 0,46 persen.(OGI)