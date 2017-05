Ditolak Istana, Karangan Bunga Dikirim ke Mabes Polri

Metrotvnews.com, Jakarta: Mengirim karangan bunga ke Istana Negara tak semudah ke Balai Kota DKI Jakarta. Banyak karangan bunga yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo ditolak protokoler.



Pemilik toko Pelangi Bunga Indonesia, Rolan, menceritakan karangan bunga ditolak keamanan istana.



"Sekarang Istana bakal ramai. Semalam banyak papan masuk ke Istana tapi enggak bisa," kata Rolan kepada Metrotvnews.com di Pasar Bunga Rawa Belong, Jakarta Barat, Kamis 4 Mei 2017.



Karena ditolak, kebanyakan bunga dialihakan ke Mabes Polri yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rolan mengatakan, di Mabes Polri penerimaan karangan bunga lebih terbuka.





Rolan biasanya bertanya kepada pemesan tujuan alternatif pengiriman bunga. Mereka kebanyakan mengalihkannya ke Mabes Polri karena lembaga keamanan negara itu sedang banyak dikirimi bunga."Karena di sana (Mabes Polri) juga sudah banyak yang kirim," ujar Rolan.Seperti diketahui, fenomena "say it with flowers" sedang menjamur. Fenomena ini berawal dari pengiriman karangan bunga dukungan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, atas kekalahan pasangan petahana itu di Pilkada DKI 2017.Kemudian, fenomena tersebut menular ke Istana Negara dan lembaga keamanan negara, TNI dan Polri. Karangan bunga untuk mereka berisi dukungan untuk menjaga keutuhan NKRI.(FZN)