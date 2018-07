Sisa APBD DKI Dialokasikan untuk Program Anies-Sandi

Jakarta: DKI Jakarta memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2017 sebesar Rp13,16 triliun. Rencananya, SILPA akan dialokasikan ke program Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno.



Program-program prioritas milik Anies-Sandi yakni Hunian DP Rp0, One Centre Entrepreneur (OK OCE), KJP Plus, hingga program kesehatan. Selain itu, SILPA juga akan dipakai untuk penanggulangan banjir.

"Infrastruktur prioritas. Nanti kita kan tetap bottom up, usulan dari bawah seperti apa. Jadi usulan dari masyarakat sampai SKPD kemudian secara konstruksi di Bappeda, prioritas-prioritas itu nanti dibahas nanti mana yang paling penting," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juli 2018.



Baca: APBD 2017 DKI Sisa Rp13 Triliun



Saefullah menjelaskan, nantinya SILPA akan didaftarkan untuk APBD Perubahan 2018. Menurut Saefullah, pembahasan tersebut diyakini akan lancar mengingat SILPA sudah tersedia.



Namun, program-program tersebut harus segera dieksekusi karena APBD Perubahan tidak banyak. Perhitungan SILPA berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).



"(APBD) Perubahan ini terbatas waktunya kira-kira bikin programnya yang bisa dieksekusi karena perubahan itu kan tidak seluas seperti waktunya APBD murni," pungkas Saefullah.





(DEN)