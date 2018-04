Sandi Diminta Buat Jakarta Terjangkit Demam Asian Games

Jakarta: Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mengaku diperintahkan Presiden Joko Widodo menggenjot sosialisasi Asian Games. Pasalnya, Presiden melihat euforia Asian Games belum nampak di masyarakat, khususnya di Ibu Kota.



"Pak Presiden tadi concern dengan hal yang kami angkat sekitar 3,5 bulan lalu, bahwa the look of the game, the feel of the game, demam dan gairah masyarakat terhadap Asian Games belum kelihatan," kata Sandi di RS Tarakan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 18 April 2018.

Menurut dia, Jokowi ingin Asian Games menjadi topik utama. Sandi pun ditunjukkan data oleh Presiden bila pencapaian euforia Asian Gamea masih rendah.



"Tadi yang Pak Presiden sampaikan dia punya data sendiri. Kita pantau di Jakarta Smart City sudah naik. Tapi, masih di bawah 50 persen. Sekitar 30-35 persen. Kita ingin harapkan di atas 50 persen," ungkap Sandi.



Dalam pertemuan itu, Sandi meyakinkan Presiden dirinya akan menggenjot sosialisasi lebih masif dengan beragam cara. Ia menjamin 120 hari ke depan akan terjadi perubahan yang lebih baik.



"Kita ada kegiatan nanti. Ada kegiatan lari kampung, kegiatan Asian Games sehat. Di 44 kecamatan ada yang naik sepeda finis di Monas, kita akan dukung festival Asian Games di Monas. Kita akan dengungkan Asian Games ini pokoknya akan kita tingkatkan secara momentum ini lebih masif 120 hari ke depan," kata Sandi.





(OGI)